醫病》吃炸物愛揉眼 妙齡女長針眼

蔡姓女子在童綜合眼科看診檢查。（記者張軒哲攝）

2018-02-08 15:38

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾常認為長針眼是因為雙手不潔進而揉眼睛導致細菌感染，其實並不然。一名23歲蔡姓女子，只因吃了一塊雞排當晚餐，隔天一早要戴隱形眼鏡，發現右眼皮紅腫疼痛，擔心可能是其他眼疾就醫，診察發現是長了俗稱針眼的麥粒腫，經醫師開立口服藥與眼藥水，患者回家休養5天後才復原。

童綜合醫院眼科主任陳沛仁表示，蔡女本身有過敏體質，近日台中市空氣品質不佳，導致眼睛發癢，常不自覺揉眼，加上近期睡眠不足，過於勞累，發病前一天又嗑掉炸雞排，瞼板腺堵塞加上細菌感染而造成麥粒腫，經開立口服消炎藥及眼藥水後，1週內就能消腫。

陳沛仁指出，麥粒腫俗稱針眼，人體眼皮上下佈滿了瞼板腺及皮脂腺，分泌出的油脂有保持眼睛濕潤的功能，當油脂分泌過盛時，可能造成瞼板腺開口堵塞，若加上細菌感染就會引起發炎，除了揉眼睛外，疲勞、睡眠不足、壓力大、常吃油炸物都可能造成瞼板腺堵塞。一般長針眼，在家自行以溫毛巾熱敷且保持眼部清潔，大部分會自行痊癒，只是恢復期較長。

陳沛仁呼籲，預防長針眼，除了保持正常作息外，飲食也要選擇清淡食物，若是針眼持續復發，就有可能是飲食引起，特別是油性膚質的人要更忌口，另外有過敏體質的人也要注意，不可搓揉眼睛防止細菌感染，若症狀持續超過2週或是有形成膿包的跡象，一定要就醫尋求專業眼科醫師治療，避免導致患部更加嚴重。