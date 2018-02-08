心悸、手腳無力 低血鉀症作祟

2018-02-08

記者陳彥廷／屏東報導

屏東一名婦人日前搭客運上車後開始感到頭暈目眩，隨後更出現心悸，原以為休息就會好，沒想到心悸伴隨手腳無力加劇，來得又快又急。幸好客運正好經過枋寮醫院，她連忙下車掛急診。

枋寮醫院急診醫學部醫師郭萬昌表示，婦人就診時出現明顯手腳無力，且自述有心悸、胸悶的症狀，當時仍無法判定就是低血鉀症，馬上安排心電圖和抽血檢查，果然在生化檢查中發現該婦人的鉀離子低於標準值，馬上安排打點滴治療。

郭萬昌表示，鉀離子是人體必要微量元素。健康人體的血液鉀離子濃度應介於3.5到5mEq/L間，若低於3.5mEq/L就屬低血鉀症，低血鉀症會成為常見的電解質不平衡症狀。

造成低血鉀症原因主要是藥物（又以利尿劑為主），造成胃腸道及泌尿道等流失過多電解質，及飲食不均衡造成攝入鉀不足導致，嚴重者甚至可能會導致心搏停止。

儘速就醫 休息不會變好

「休息不會變好！」郭萬昌強調，心臟對鉀離子的濃度非常敏感，輕微的低血鉀症從疲勞、腳抽筋、虛弱及便秘，嚴重則有心悸、胸悶及手腳無力，或心律不整風險，甚至導致心搏停止，但臨床上仍有部分病患自認休息就會好，導致延誤就醫時機；而除低鉀症外，也有鉀離子過高的高血鉀症。

郭萬昌說，臨床上長期臥床或挑食者，也因偏食或僅食用部分食物，以致鉀攝入不足而成為好發族群，不過患者約1週左右就會察覺身體不對勁就醫。

他建議，輕微症狀者可從食物中補足，但重症者就必須透過注射、點滴或吃藥緩解，後續攝取也須配合醫囑。低血鉀症嚴重的症狀也與心肌梗塞有部分相同，在臨床急診上仍需以心肌酵素濃度釐清。