泰安宮廟前好運市集 福袋初一至初三開賣

2018-02-08 15:00

〔記者王涵平／台南報導〕泰安宮福袋滿滿「汪望旺」暨後壁商圈好運市集大年初一登場，價值700元以上的超值福袋售價399元，初一至初三在廟前市集限量開賣共600份，希望透過信仰，帶動後壁商圈，創造年輕人適合返鄉創業的環境。

後壁商圈理事長張美雪表示，市集3大重點，有最能代表後壁產業、價值700元以上的超值福袋，也有泰安宮新春祈福傳統習俗，讓民眾求旺財，為民眾提供一個年節走春好去處，福袋售價每399元，內有後壁商圈指定店家商品現金劵400元、環保茄芷袋、泰安宮招財錢母、平安米（聯發/榮興/芳榮米廠優質好米），崑成塑膠廠贊助300個茄芷福袋，

泰安宮主祀「 天上聖母」，供奉大媽至7媽等7位聖母，世稱「茄苳媽」，每3年舉辦一次繞境，橫跨59個村莊，是地方盛事。

泰安宮管理委員會主委王子豪表示，盼串聯起在地資源，促進共榮，後壁是台南米倉，產業文化歷史悠久，在近年努力下，後壁觀光資源頗豐，此次與後壁商圈合作，期盼推廣稻米文化之際，同時活絡地方商機，促進發展。

「廟前好運市集」在南市經濟發展局、後壁區公所協助下，廟方找來以全自然農法施作的「相伴工稻農學堂」和「崑濱伯芳榮冠軍米」兩大好米，作為產業主題。集結後壁地區商家如「冰糖醬鴨」、「農創手做烘焙坊」、「菁寮囝仔糙米餅」等道地米食美味。最後是農村文創小物，再現稻草工藝文創「上茄苳榻榻米」及嫁妝街嫁娶之喜「隆泰棉被店」。