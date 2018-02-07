雲縣特搜隊挺進花蓮災區 先救出一隻受困鐵窗的貓

雲林縣特搜隊花蓮國盛六街2號大樓發現卡在鐵窗小貓。（記者林國賢翻攝）

2018-02-07 23:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣特種搜救隊經過8小時車程，今天晚間8時抵達花蓮震災現場，立即派任至國盛六街2號大樓展開搜救任務，救出一隻卡在鐵窗小貓，目前仍持續進行搜救任務。

雲林縣消防局特搜隊23名隊員今天中午由雲林出發，晚間抵達花蓮，立即馬不停蹄至低樓層壓垮的國盛六街2樓執行搜救任務，搜救人員備妥裝備準備入室搜尋時，就發現一隻小貓卡在鐵窗上動彈不得，立刻協助小貓脫困，再持續進行搜救任務。