受困15小時腦海閃過「人生跑馬燈」 梁書瑋：活著真好！

歷經15小時的搜救，從倒塌的石塊中救起梁書瑋，事後他送醫治療並無大礙，接受媒體訪問憶道，獲救那一刻只覺得「活著真好！」（記者羅沛德攝）

2018-02-07 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮「統帥大飯店」員工梁書瑋受困15小時，終於在今天下午3時5分獲救，立即被送往慈濟醫院治療，直到晚間7點許，確認身體健康並無大礙。他受訪回憶道，當地震一來，不僅在慌亂中手機被撞飛，無法對外求救，而且眼前一片漆黑，讓他幾度感到絕望。直到搜救人員找到他那一刻，才深深體會「活著真好！」

綜合媒體報導，昨夜花蓮歷經強震，4棟大樓倒塌，其中獲救的「統帥大飯店」大夜班櫃檯人員梁書瑋受訪表示，他與周志軒（35歲）都在櫃台內值班，地震發生時1樓沒客人，不料，當地震來時才晃了一下，他踏出櫃台不到2步距離，整個一樓大廳瞬間倒塌，眼前一片漆黑。

梁書瑋回想起當時情境，仍不禁感到害怕。他受困在1根柱子旁，隨著餘震不斷，空間越來越狹小，且行動電話也因為被撞飛，無法對外求救。雪上加霜下，他只能冷靜下來，在那狹小空間裡平躺著等待救援轉機。

等待過程中，梁書瑋一開始心想「完了」，腦中開始跑出「人生跑馬燈」，也立下心願要好好抱抱爸媽。在黑暗中不知過了多久，直到聽見倒塌的牆外似乎傳來搜救人員的呼喊，讓他重新燃起希望，知道脫困的機會來了，絕對不能放棄，他努力拿起身邊的堅硬水泥塊敲擊牆壁回應，最後總算獲救，接觸到外面的世界，他心想「活著真好！」

獲救後的梁書瑋，身旁的家人朋友也趕到醫院探望他。梁書瑋的父親面對兒子能幸運獲救說，「這條命是老天爺給的，未來他要多做一些對人類有益的事情」。