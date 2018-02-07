他因維冠震災截雙腿 洪家益夫妻為花蓮災民祈福

2018-02-07 15:01

〔記者王俊忠／台南報導〕昨晚花蓮發生7級強震，南市也有2級搖晃，搬到南市永康區新家的維冠震災受災戶洪家益昨晚地震時抱住妻子楊惟甯，穩定彼此心情。洪家益說，昨天206白天沒有地震週年日的想法，想不到深夜花蓮又發生地震，希望花蓮災民努力堅持下去，相信很快脫離災難，一切會平安的！

兩年前的0206美濃地震屆滿2週年，從維冠倒樓脫困、卻因雙腿遭重壓都截肢的洪家益，是這場地震受傷最嚴重的人，住院長達9個月才出院，去年11月買進永康區4樓公寓新房。楊惟甯仍心有餘悸地說，之前住維冠15樓，被地震嚇死了，決定買個不高不低的4樓公寓樓層。

昨晚發生地震時，尚未入睡的洪家益夫妻在4樓房間感受到搖晃，小兒子在睡覺、未被驚醒，兩夫妻第一時間相互擁抱，家益感覺妻子很緊張，要她不要怕，他開玩笑說:「我沒辦法跑呀！要跑，也是叫妻子、小孩跑！」

楊惟甯說，昨晚地震雖沒搖得很大力、但搖了很久，讓人怕怕的，打開電視看到花蓮地震有災情，就關電視不敢再看，今天再看電視，覺得很難過、感觸深，想幫花蓮災民，卻不知如何幫起。

洪家益表示，地震震央在花蓮，一開始沒有什麼感覺，看到新聞一直報導才知道，害怕多少有，但平安就好，國人要了解地震時應該怎麼躲比較重要，政府也要落實防震觀念，告訴民眾如何準備地震包、如何逃比較重要。

洪家益說，兩年前0206震災發生時也是快過年，昨晚狀況讓他心裡蠻有感觸的，他看新聞得知花蓮有大樓傾斜倒塌、有人受困與傷亡，希望受災戶與救災英雄都不要放棄任何希望，他會幫花蓮民眾祈福。