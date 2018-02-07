花蓮地震不斷 辛在勤：板塊正面撞擊處 能量累積相當快

2018-02-07 01:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮地震不斷，氣象專家表示，這幾天的板塊活動屬於地震序列，未來2到3週都會陸續有餘震發生。

氣象專家辛在勤指出，花蓮地區原本就是板塊正面撞擊的地方，板塊非常破碎，能量累積得相當快，地震活動相對也就頻繁，但不至於發生到規模7以上的大地震，估未來2到3週都會陸續有餘震發生。

氣象局地震測報中心統計，從2月4日開始算起，昨晚11點50分芮氏規模6.0的主震發生前，已有94起前震，後又發生多起餘震，其中規模最大達芮氏規模5，且餘震仍持續發生中。