花蓮強震 花蓮大橋龜裂隆起 七星潭橋橋墩變形

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，七星潭橋更傳出橋墩變形龜裂，目視有斷裂危險。（民眾提供）

2018-02-07 01:12

首次上稿 01:07

更新時間 01:12

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，目前傳出有兩棟大樓倒塌，當地也可看到路面龜裂，據傳位於七星潭海際的七星潭橋及花蓮大橋，在強震後也橋面龜裂、隆起，其中七星潭橋更傳出橋墩變形龜裂，目視有斷裂危險。

在6日晚間的強震發生後，花蓮地區傳出不少災情，目前除統帥大飯店倒塌與商校街旅店傾斜，花蓮大橋及七星潭大橋也傳出橋面隆起，其中七星潭大橋更發生橋墩龜裂封橋。目前蘇花公路全線封閉，只出不進。

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，七星潭橋更傳出橋墩變形龜裂，目視有斷裂危險。（圖擷自臉書花蓮人）

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，目前傳出有兩棟大樓倒塌。（圖擷自臉書「花蓮臉書社團543」）

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，七星潭橋更傳出橋墩變形龜裂，目視有斷裂危險。（民眾提供）

花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，目前傳出有兩棟大樓倒塌，且七星潭橋更傳出橋墩變形龜裂，目視有斷裂危險。（民眾提供）

2月6日深夜地震，花蓮七星潭橋橋墩結構嚴重毀損，岌岌可危。（取自爆料公社）

2月6日深夜地震，花蓮七星潭橋橋墩結構嚴重毀損，岌岌可危。（取自爆料公社）