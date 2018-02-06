募款困難 行膳箱今年僅1/10、200箱

「台中有愛-行膳箱，溫暖安心過好年」活動，在大雅區公所前舉行。（記者歐素美攝）

2018-02-06 15:40

〔記者歐素美／台中報導〕台灣公益CEO協會與台中市合作，今天在大雅區公所舉辦「台中有愛-行膳箱，溫暖安心過好年」活動，行膳箱內準備了友善耕種的安全蔬果、香腸等10項愛心物資，贈送大雅區200弱勢戶，民政局長周永鴻表示，政府資源有限，民力無窮，感謝企業等贊助；台灣公益CEO協會秘書長林淑娥則表示，因募資困難，去年該會捐贈的行膳箱達2000箱，今年僅200箱。

「行膳箱」是由台灣公益CEO協會於2015年發起的持續性公益活動，使用友善土地且用心耕種的農產品，提供弱勢邊緣戶吃得安全安心，這次活動的行膳箱內共有安全蔬果、香腸、人參雞湯、茶鴨、莿桐好米、油品、醬油等10種愛心物資，由聚陽文教基金會及大雅區永興宮贊助捐贈給大雅區200弱勢戶。

民政局長周永鴻、民政局副局長盧政遠、社會局副局長陳仲良及大雅區長林華彬今天皆出席活動，並充搬運工，協助民眾搬運物資。周永鴻表示，政府資源有限，民力無窮，尤其感謝嘉里大榮物流等企業協助，他也出身清寒，對於各界奉獻愛心幫助弱勢，既感謝又感動。

台灣公益CEO協會秘書長林淑娥說，曾有一位阿伯收到行膳箱後，向協會表示，行膳箱裡的蔬菜又新鮮又好吃，還能再送嗎？該會希望藉由幫助弱勢也協助農友行銷好的農產品，提供善的循環，去年該會共捐出2000箱行膳箱，今年因募款不易，僅捐出200箱，希望有更多民眾或企業等可以響應，將弱勢民眾也能吃到安全安心的農產。