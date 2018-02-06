兩度被關在-30℃冷凍庫 賣場女員工：差點「死於非命」

基隆愛買遭員工控訴，一年內被反鎖在賣場冷凍庫內2次，回想起來仍心有餘悸。（圖擷取自爆料公社）

2018-02-06 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕大賣場的冷凍區，是許多家庭主婦愛逛的區域，知名賣場「愛買」卻驚傳有員工被關在低溫零下30度的冷凍貨櫃中，淚訴差點「死於非命」，沒想到公司得知後竟不聞不問，態度消極。

綜合媒體報導，陳小姐投訴，自己去年就被關在賣場冷凍庫，當時因有帶手機，求救後幸運脫困，當時她已雙手凍傷，頭髮還結霜。

未料上週日（4日），陳小姐又受困冷凍庫內，冷凍庫內堆疊大量漁獲，阻擋安全裝置，她感到驚慌又害怕，在零下30度的低溫下，歇斯底里地拍打冷凍庫門，才有同事聽到她的求救，順利脫困後，她雙手發麻，筋肉凍傷；陳小姐回憶，受困當時，宛如身在「垂死邊緣」。

陳小姐脫困後仍心有餘悸，魚貨林姓課長卻冷血回「不會自己把魚貨搬下來嗎？我在冷凍庫待過40幾分鐘，也沒怎樣」，陳小姐向課長追問，為何安全裝置會被堵死，卻沒得到相關回應，還被踢出群組，直批課長冷血無情，認為基隆愛買有重大疏失。

根據《壹電視》報導，愛買回應，將會持續加強員工訓練，市議員也籲基隆市府，加強檢查冷凍庫內的安全措施；基隆市政府則表示，已接獲此事件的通知，將會釐清事情始末後，交由勞動部職業安全衛生署裁決。