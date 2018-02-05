謝博生辭世捐大體 許輔訴父遺願推善終

2018-02-05 23:56

〔中央社〕台大醫學院前院長謝博生在家安詳逝世，遺體捐台大醫學院當大體老師。他的兒子許輔今天說，父親多年來致力推廣善終，盼用自己的肉身，傳承醫學人文的道理。

謝博生畢業於台大醫學院、東京醫科大學醫學博士，專長為內科學、腎臟醫學，曾任台大醫院副院長、台大醫學院院長，2008年退休。今天清晨約5時30分因腦中風，在家安詳辭世，享壽77歲。

謝博生的兒子、行政院食品安全辦公室主任許輔晚間接受中央社記者採訪表示，他父親近年一直想推動「善終」，希望避免無效醫療、插管，減少社會、家庭、醫療成本的浪費。家人決定尊重父親意願，協助他執行意志，發病後沒送急診，而是在家從容離世。

許輔說，父親長年關心醫療、社會和長照，推動「善終」、注重醫學人文都是教科書上沒寫的，必須持續推動、形成社會共識，才能找到人的價值跟尊嚴。「人不是進到醫學去受折磨」，應該要回到醫療助人、以人為本的精神，父親希望用自己善終的經驗，為改變社會風氣盡力。

謝博生死後遺體將捐台大醫學院當「大體老師」，許輔表示，父親近20年來全力推動醫學人文和傳承，有感現在很多醫療都是靠數據、儀器、檢驗做判斷，醫學人文精神、傳承常被忽視。

許輔說，他父親早年在台北帝國大學醫學部（台大醫學院前身）求學，感佩日籍教授醫學傳承的精神和使命，父親也萌生想將身體奉獻給台大醫學院的想法，讓後輩學生利用他的軀體做研究。

許輔表示，他的父親從18歲唸書開始就在台大醫學院，從18到77歲近60年光景，父親直到過世前一天仍到學校寫書。過去也放棄外面醫院的高薪，持續守護醫學院，他的意願就是死後仍要繼續奉獻母校。

醫學生們可以從大體老師的皮膚、器官、骨骼、組織了解人體的奧妙；同時從大體老師的奉獻，習得醫學人文的道理，當延長生命已不可行，生命的意義還能延伸。

曾在台大醫學院就讀、林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海晚間受訪時說，謝博生是內科、腎臟學醫師，腎臟學非常複雜，他總是能化繁為簡、深入淺出，讓學生很快就能了解。

更讓顏宗海印象深刻的是，謝博生上課總是強調醫學應該「以病人為中心」，好的醫生看到病人，應要詳細問診、詳細的理學檢查搭配簡單的檢驗，而不是一個病人來，全部的檢查都排上，並不是真正病人之福。

顏宗海說，謝博生一生都在推動醫學教育，除了臨床經驗，對台灣醫學教育貢獻良多，死後還將遺體捐做大體老師，「身體力行」非常難得，也讓後輩相當感佩。（編輯：李亨山）