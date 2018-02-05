苗栗市公所推年菜宅配及伴手禮 充滿客家年味

苗栗市長邱炳坤秀了一道「客家小炒」廚藝。（記者張勳騰攝）

2018-02-05 13:52

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所為讓民眾過個不一樣的傳統客家年，彙集市內人氣年菜店家及知名餐廳，推出傳統味客家菜及特色料理，還有充滿客家味的客家粄和伴手禮，苗栗市公所今天召開記者會行銷，市長邱炳坤還展廚藝來一道「客家小炒」，一起和親朋好友共享客家傳統美味。

苗栗市公所今天邀請田媽媽料理推廣主任潘素貞及苗栗市代梁嬌雪（阿雪姐料理負責人）代言上菜，介紹傳統客家年菜，充滿濃濃客家味。

邱炳坤指出，客家人逢年過節餐桌上少不了「四炆四炒」，不僅是傳統習俗，更具有「勤儉起家」、「刻苦耐勞」意涵。此外，過年期間餐桌上一定有「全雞」料理，而且整隻雞都要上桌，一般是以白斬雞（客語『剁盤』）佐客家桔醬上菜，客家語意有「起家」的意思，不過吃的時候，要把雞頭、雞尾、雞翅和雞腳留下來（留家本），象徵「年年有餘」即客語說的「有吃有剩，百子千孫」。

苗栗市公所今天也介紹苗栗市特色餐廳「米食館」、「布魚漾」、「阿宏隨意小館」、「盈味餐川湘小館」等店家提供避風塘炒蝦、鮑魚四寶肚、剁椒魚頭、水煮牛肉等特色料理。

此外，苗栗市公所也集合了客家特色伴手禮，包括肚臍餅、糕皮餅（肉餅）、客家米食等，歡迎民眾踴躍訂購，店家資料可上苗栗市公所網站及臉書粉絲專頁查詢。