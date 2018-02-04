宜蘭五穀廟新舊廟並存 新廟今動土、2020完工

宜蘭五穀廟新舊廟圓滿並存，新廟今舉行動土典禮，預計2020年完工。（記者簡惠茹攝）

2018-02-04 13:59

［記者簡惠茹／宜蘭報導］擁有200多年歷史的宜蘭五穀廟由於白蟻蛀蝕嚴重，加上廟宇活動空間不足等原因，廟方規劃拆除重建，但是文化經文資審查會議後，通過登錄為歷史建築，雙方去年產生激烈論戰，最後達成共識，舊廟移到舊址旁拆解重組，舊址則蓋新廟，今天新廟舉行動土典禮，預計2020年完工。

宜蘭五穀廟管理委員會主委黃榮華今天在動土典禮上感謝各界善心，捐款蓋廟。副主委尤贊輝則表示，五穀廟最後和文化局達成共識，舊廟作為歷史文化館，舊址蓋新廟，一方面保存歷史建築，神農大帝也能蓋新廟，兩全其美又雙贏的做法，新廟將來一定會風華再現，保佑蘭陽地區，五穀豐收，面積大約200坪，由於工程浩大，有待善男信女一起來共襄盛舉蓋新廟。

尤贊輝說，新廟屋頂採挑高三層翹脊南式設計，新廟為伍案神座，比舊廟加深、加寬，原有的鞭春牛、神農季等祭祀活動都會保留，也將透過文物館發展觀光，帶動人潮，還會配合藥草協會研究藥草養生，傳承神農大帝的精神。

文化局長李志勇說，前年年底和五穀廟委員會持續溝通，雙方持續討論達成圓滿共識，新舊廟共存，文化局前年年底協助委員會，提供技術和協助申請文化部資金，舊廟會拆解重組，將來會移到面對廟宇右邊龍門的位置組建，作為文物館，舊址則會蓋新廟，新舊廟並存又能保存文化資產，也滿足廟方未來使用需求。

李志勇表示，舊廟結構過去因為年代已久了有點損毀，利用重組過程確保建築的安全性，利用這個機會也將所有構件登記列冊、妥善保存，舊廟去年已經拆解完畢，暫時保存在中興文創園區，舊廟組建完成時間會配合新廟期程，新舊廟同時對外開放。

代理縣長陳金德今天也前往參加，他說，五穀廟歷史悠久，過去舊廟登錄為歷史建築，地方則想建新廟，兩方經過一段時間討論，現在新廟終於要興建，歷史悠久的五穀廟一定會保佑宜蘭五穀豐收，無災無難，宜蘭有許多歷史建築、歷史空間和古蹟，今後會要求文化局，針對歷史空間歷史建築的使用，依據文資法做適當的使用。

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