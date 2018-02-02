尾牙內衣辣妹磨蹭男客惹議 金酒董座道歉

2018-02-02 23:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門金酒公司產業工會肯定同仁一年打拚辛勞，今天舉辦年終尾牙，現場辣妹低溫中薄衣上陣，大秀玲瓏身材，不時「請出長輩」放送熱情，金酒好漢終難擋「溫馨」關懷，現場high翻了天。

尾牙照片PO上網卻引來不同觀感，有人認為此舉不尊重在場的女性員工；董事長張鳴仁得知，晚間親上火線回應，對於尾牙出現不雅表演深感歉意，並考慮明年尾牙節目由公司接手承辦。

針對張鳴仁稍早表示：「去年尾牙有人摸小姐引起不快所以今年找較有經驗的」說法，張鳴仁解釋，因去年安排的歌手不適應現場表演，和員工互動間產生誤會，因此今年邀請的歌手，是較能處理現場狀況的，並無其它意思。

金酒業績突破往年低迷，今年一舉衝破121億元目標，營業額以124.3億元收盤，再為金門縣庫帶來新氣象；今天在金湖鎮廠房席開165桌宴請同仁，尾牙最大獎是市值約21萬元的30打金門高粱酒。

高潮的起跑點由台上辣妹隨著音樂扭腰款擺、褪去薄衫開始，在場包括縣長陳福海、議長洪麗萍、副議長謝東龍等人「剛好」起身逐桌敬酒，由於場地幅員廣大，貴賓們幾乎視而不見。

身材姣好、衣著清涼的辣妹十分「敬業」，無畏攝氏12度的低溫賣力演出，不時在金酒員工身上磨來蹭去，時而一把將金酒大哥的臉龐埋進粉嫩的豪乳前，「溫暖」又「貼心」的舉動，果然讓許多男性員工high翻；一名李姓資深員工看到尾牙節目日新月異，不禁拍拍老同仁肩膀：「今年的尾牙很溫馨」。

金酒尾牙熱舞照片上傳網路，旋即引來不同評價，有認為「物化女性」，有人認為「金酒企業形象受損」；前金門酒類同業公會理事長李志鴻說，金酒公司還有許多女員工，是否也該來個猛男秀，才能符合女男平等？

金酒產業工會理事長陳尚智說，同仁們一年來很辛苦，只是找個機會給大家輕鬆一下，現場狀況並沒有失控。

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