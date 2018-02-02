寒流發威！明晚起 北部連續48小時籠罩10度下低溫中

寒流發威，明各地氣溫將有5至6度的降幅，將明顯感受到這波寒流的威力，晚上開始北部48小時都將籠罩在10度以下低溫中。（資料照）

2018-02-02 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2日）起寒流報到，各地氣溫將有5至6度的降幅，將能明顯感受到這波寒流的威力，尤其北部接下來48小時都將籠罩在10度以下低溫中，提醒大家做好長期保暖禦寒的工作。

中央氣象局指出，今晚至明晨（3日）中部以北及宜蘭低溫將下降至10、11度，南部及花東約在12度至15度；白天高溫北部及東北部也只有10到12度，中部約13、14度，南部及花東則約15度至17度，比今天還要低上5、6度，整天都相當寒冷。

明晚之後各地氣溫還會再下降，北部將有連續48小時以上氣溫不超過10度，低溫持續時間相當長，氣象局也針對全台及澎湖金馬發布低溫特報，民眾務必做好保暖工作。

降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，北部及東北部降雨時間和機率都增加，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，花東及中南部也有局部短暫雨。

今晚之後海拔2000公尺以上高山有機會出現降雪，明晚北部1000公尺以上山區也有機會降雪，但賞雪別忘了全身保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛上山也要加掛雪鍊，並留意交通管制訊息。

空氣品質方面，明天受境外污染物影響，北部為「紅色警示」；馬祖、金門、澎湖及竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」，宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

今晚之後海拔2000公尺以上高山有機會出現降雪，明晚北部1000公尺以上山區也有機會降雪。圖為宜蘭太平山區降下冰霰。（資料照，記者江志雄翻攝）

今晚（2日）起寒流報到，各地氣溫將有5至6度的降幅，將能明顯感受到這波寒流的威力。（中央氣象局）

明天白天高溫北部及東北部只有10到12度，中部約13、14度，南部及花東則約15度至17度，比今天還要低上5、6度，整天都相當寒冷。（中央氣象局）