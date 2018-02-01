揭密海洋生物移動絕招 原來與人類科技息息相關

海生館特展揭密海洋生物移動絕招。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-01 23:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海洋生物的世界裡，每個物種、個體其適應環境的法寶大不相同，在海中各種不同的移動方式，甚至成為人類科技研究的靈感，海生館首度舉辦「游行、海洋生物移動不設限」特展，剖析海洋生物的移動秘密，盼藉此喚起海洋保育的重要。

「小從泳衣、大到汽車穩定擾流原理，都與海洋生物移動模式有關。」海生館特展人員指出，以泳裝鯊魚衣來說，就是利用鯊魚表皮盾鱗間的溝槽原理，因有導流及加速作用，降低鯊魚皮的摩擦力，利用這項原理打造的鯊魚衣，同樣幫助選手更好發揮泳技。

此外，像個方盒子的箱魨，造型充分提供乘客空間，適合作為汽車設計的生物原形，加上游動的軌跡穩定，也有歐洲車商以箱魨身形開發出環保車種。

特展以多樣化素材呈現，除了海洋生物精彩的圖文、透明魚展示、標本模型展示外，現場設計有趣的手腳並用的互動設施、機械式拼圖、海洋生物競速遊戲、彩繪海洋虛擬遊戲等，介紹海洋生物移動的各種法寶，傳達目前海洋環境對生物移動上的阻礙。

海生館館長陳啟祥指出，生物的組成小至共生藻、珊瑚、海葵、蝦、蟹、貝類，大至鮪魚、海豚、鯨魚，少有人了解海洋生物是如何追趕跑跳碰，也不知道海洋污染及垃圾造成牠們的傷害，特展最後也用不友善的海洋生態環境，來探討環境議題對海洋生物的影響，希望民眾珍惜這片海洋。