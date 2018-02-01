台大生醫分院施工中 生技廠房、用地供不應求

2018-02-01 21:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台大生醫分院順利動工，帶動生技業積極投入新竹縣竹北生醫園區，也讓園區廠房及用地供不應求；立委林為洲今天（1日）下午邀集科技部竹科管理局、台大醫院等到生醫園區考察，共同研議解決方案。

林為洲說，生醫園區順利發展，可促進就業機會、帶動地方繁榮，希望產業聚落能再擴大，提供更高產值的就業機會，由地方與竹科攜手合作，向外拓展，例如毗鄰的台灣知識經濟旗艦園區，廣大腹地提供發展生醫園區第二期，擴大產業專區。

竹科管理局局長王勇壯說，新竹生醫園區100年啟用後逐年成長，目前共有47家廠商進駐，以新藥研發和高階醫療器材為主。而生醫園區面積僅約38公頃，扣除台大生醫分院、道路、停車場等設施，能使用的土地只有24.5公頃，目前已使用20公頃，出租率達82％，為此，管理局這個月將啟動設置第二生技大樓，預期可提供60家廠商租用。

林為洲說，他也要求科技部、衛福部、交通部等相關單位，必須妥善規劃生醫園區的公共設施及周圍交通，例如設置綠帶、重視員工健康、提供交通接駁服務等，提升生活品質。

台大醫院今天也報告，一期工程在去年1月7日動工後，目前施工進度超前，可望在109年1月正式營運。除了提供一般醫療服務，預計設立腫瘤醫學中心、心血管中心、腦血管與神經醫學中心及急重症治療中心等。

而除了生醫園區，林為洲說，他先前在立法院也質詢了竹科及新竹工業區用地不足等問題，並邀集相關單位處理；但目前若需再徵收土地，恐怕引起爭議，因此，要求應在現有區域中，以提高容積率等方式，在不用徵收土地下，增加可使用空間。對此，科技部已提報相關計畫，未來將朝向此發展。