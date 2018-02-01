奧萬大山櫻花開逾4成 賞櫻正是時候

山櫻花開放，讓奧萬大更為美麗。（南投林管處提供）

2018-02-01 16:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉的奧萬大森林遊樂區已成櫻花世界，山櫻花開了超過4成，艷紅色系重花瓣的八重櫻也準備綻放，南投林管處表示，一直到3月份，山櫻花、八重櫻和雪白的霧社櫻會接力綻放，園區除了賞櫻還可賞鳥，寒假期間可選非週休假日上山，會有更舒適的賞花賞鳥空間。

奧萬大森林遊樂區是知名賞楓景點，南投林管處近年來則主打櫻花，園區內廣植山櫻花、八重櫻和霧社櫻3種不同品系、開花時間不一樣的櫻花。

山櫻花又稱緋寒櫻，是最早報到的櫻花，因暖冬的影響，1月初已提前開花，但1月中下旬和本週的強烈冷氣團，讓山櫻花開謝速度稍緩，目前開花逾4成，桃紅花朵在樹梢綻放，與綠樹藍天相映成趣。

南投林管處說，艷紅的八重櫻本月份會開始綻開，與山櫻花的花期有重疊，因此，寒假期間可看到兩種櫻花，而下月則是雪白的霧社櫻開花，景致與本月的艷紅完全不同。

林管處也說，現在開始到3月份是園區欣賞櫻花的最佳時機，但春天氣候較不穩定，山區早晚溫差大，建議民眾上山時可採洋蔥式多層次穿法，並儘可能選擇非假日上山或早點出門，以避開人、車潮。