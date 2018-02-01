潭子戶政首創網路取號 省時又便利

潭子戶政事務所首創「網路取號」便民服務措施！節省民眾等候的時間。（記者歐素美攝）

2018-02-01 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕潭子戶政事務所首創「網路取號」便民服務措施！民眾只要網路預約取號，再依查詢叫號進度決定何時到戶政所辦理業務即可，預約當天只要在4小時內到場憑身分證或螢幕截圖的QR code碼報到就可辦理，過號則再依序等3個號碼，跟醫院掛號一樣，更方便省時。

潭子戶政所鑑於許多民眾到戶政所洽辦業務，有時看到待辦人數眾多，要等怕耽誤自己的時間；不等又不能完成要洽辦的戶籍登記事項，陷入兩難，因此推出網路預約取號的便民措施，民眾只要進入潭子戶政事務所網站，輸入手機號碼或身分證字號即可透過網路線上取號，再依查詢叫號進度決定到所時間。

這項措施的優點是民眾如果因當天行程緊湊，無法久候，即可在家取號後再到戶所，節省等待時間，民眾預約當天，只要在4小時內到場憑身分證或螢幕截圖的QR code碼報到就可辦理，若遇過號也只要依序等3個號碼，就能辦理，提供民眾多元服務管道。

潭子戶政事務所表示，「網路取號」除了持QRCode報到外，也能用「身分證」報到，主要是方便年長者或未使用手機上網的民眾。

潭子戶政事務所主任蔡惠祝表示，實施「網路取號」便民服務措施後，民眾可依潭子戶政事務所網頁叫號進度預估到所時間，再持QRCode或身分證報到，將臨櫃抽號的候辦時間轉換成路程時間，節省排隊等候，歡迎民眾多加利用。