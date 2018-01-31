超狂！彰市敬老禮金21年來發出逾20億元。

2018-01-31 13:29

〔記者湯世名／彰化報導〕大紅包！今年彰化市農曆春節敬老禮金即將於2月8日發放給全市21208名逾70歲長者，每人6000元，合計將發放1億2000多萬元，元這項福利措施實施21年來，共已發放逾20億元，堪稱大手筆。市長邱建富說，發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的意義，更重要的是，展現對長者的關懷與照顧之意。

今天在彰化市介壽生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，邀請了王陳不碟、楊招枝、吳統妹、郭樓女士，以及洪金木、林文漢先生等6人，代表彰化市長者出席，市長邱建富提前發放每人6000元禮金給他們，以及長壽麵線一份，並祝福長輩健康、長壽，現場還有幼兒園小朋友精彩的舞蹈表演，充滿濃濃年節氣息。

邱建富表示，每年在春節前夕，市公所都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」，這項福利措施今年邁入第21年，今年可獲領取敬老禮金的長者有21208人，比去年增加856人，人數之多，應與戰後嬰兒潮有關，21年來共已發放逾20億元。

他說，市公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老禮金，更是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

彰化市公所將於2月8日在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿70歲、在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老禮金6000元及長壽麵線一份。