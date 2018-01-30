英國牛津結盟南部大學 創產學聯盟

2018-01-30 16:07

［記者黃旭磊／高雄報導］英國牛津大學創新諮詢公司與南部6間大學結盟，共推醫療、防治空污產品。

「南臺灣國際產學聯盟」今天（30日）於中山大學揭牌啟動，Oxentia牛津全球創新諮詢公司（Oxford’s Global Innovation Consultancy）代表、中山大學校長鄭英耀、高雄醫學大學、高雄大學、高雄第一科技大學、高雄應用科技大學及屏東科技大學代表參與儀式。

聯盟由科技部「國際產學聯盟」（GLORIA）推動。鄭英耀強調，「南臺灣國際產學聯盟」為全國第一個接受Oxentia牛津全球創新諮詢公司整套「從實驗室到新創公司Know-how」移轉與授權單位，未來以臨床新創、海洋科技、智慧輔具及PM2.5氣膠科學研究為主軸，將產學創新、創業能量和成果推向國際，並為醫療科技提供新解。

Oxentia牛津全球創新諮詢公司為英國牛津大學OUI科技創新公司的衍生公司，成立於2004年，客戶涵蓋大學、政府、企業和全球新創科技公司，自2000年來吸引超過250億台幣投資，其中多家在倫敦證券交易所上市，例如Oxford Nanopore技術，讓售價低於1千美元設備在15分鐘內完成人類基因組定序。

南臺灣國際產學聯盟執行長張世楠表示，台灣學界蘊藏前瞻性研究人員，未來將藉助Oxentia牛津全球創新諮詢公司資源，逐步將聯盟建構成國際化創新創業生態，使台灣研發能量獲得國際青睞。