注意了！春節疏運重點在這裡…

交通部今年首度整合陸海空運輸，提出「八八專案」，包括八大措施、八大創新計畫。左起為交通部航政司長陳進生、政次王國材、路政司長陳文瑞。（記者陳宜加攝）

2018-01-29 12:24

〔記者陳宜加／台北報導〕農曆春節將至，連假期間為2月15日至2月20日，共計6天，國人返鄉、出遊需求大增，預估國道南下最大尖峰落於2月17日初二、北上則餘2月19日初四。交通部今年首度整合陸海空運輸，提出「八八專案」，包括八大措施、八大創新計畫。

交通部政次王國材表示，初二交通量預估為平常1.8倍、初四交通量是平常1.9倍，春節期間壅塞難免。高速公路2月18、19日西部北上實施高乘載管制；2月16、17日則為國五南下、2月18、19日北上實施高乘載。

另外，連假期間，國道每天0至5時全線暫停收費。高公局並與公路總局整合替代路線，已設置完成52處eTag Reader，提供4長途、7短途即時路線替代資訊。

針對國五與宜蘭地區交通，王國材指出，蘇花改蘇澳至東澳段過年前將通車，交通部已與宜蘭縣政府就交通維持納入相關路口，年前就開始實施以銜接春節。

他也說，國5藍牙交通資訊推播系統將於年前完成設置42處，透過APP主動推播用路人所需事件訊息、旅行時間資訊與管制訊息；另外，預約旅行也將於2月5日起1個月開放全民測試，提供預測旅行時間、建議最佳行駛路徑，以及建議最適合上國道的時間，避開壅塞。

鐵路部分，台鐵1月24、25日開賣春節車票，尖峰時段均已售罄，但仍有部分坐票與站票，2月6日將開放第二波西線加開20列次、東線10列次訂票，全線總共將加班359班車；東部實名制則將於2月9日開放訂票。

王國材指出，今年最特別的是普悠瑪、太魯閣號將於2月14、15、19、20等4天首度發售站票，每列120張，80公里以上提供8折優惠，以每天總計55班車計算，每天可以增加疏運6600人次；並每日開行北花對號區間快車，提供北宜100元、北花200元優惠價，2月12、13、21、22日指定24班次實施大專生69折優惠票價。而高鐵尖峰時段車票也已售完，將視訂位情形再增班。

客運部分，春節連假期間，總計86條國道客運路線將提供平均85折優惠，搭乘客運或台鐵轉乘市區客運，享受基本里程或一段票免費，僅限使用電子票證。目前除夕、初五已售8至9成，其餘時段僅發售5、6成。

航空部分，王國材說，除了加班機，也強化便捷通關措施，協調航警局、移民署依旅客人數增加人力、加派人力引導國外旅客；另外，2月1日起出境安檢線由9線增為10線，加速通關效率，桃園機場捷運運量也足夠，而為補足深夜0至6時空檔，也實施計程車共乘。

海運部分，春節期間提供離島7條航線、金馬小三通4條航線，總計開航1313班次，預估可提供30萬9701人次運能，較去年運能增加約12％，2月12至20日麗娜輪開行蘇澳至花蓮間航班，服務往返兩地或觀光旅客。

王國材也說，觀光局共46條台灣觀巴、43條台灣好行路線，其中32條持電子票證半價優惠，考量旅客過度集中熱門景點，今年另規劃14條「新春開運行程」。

交通部路政司指出，今年春節祭出8大創新措施，包括佈設52處eTag Reader蒐集替代道路旅行時間資訊、機場加快旅客通關效率及開辦計程車共乘服務、實施北花區間快車及東部離峰時段大專生優惠措施、新自強號試辦發售無座票提升東部疏運能量、推薦14條避開塞車的春節開運行程、因應蘇花改蘇澳至東澳段通車交管計畫、國5藍牙交通資訊推播系統、預約旅行等。

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