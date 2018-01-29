解M503卡機 交通部5大方案助台商返鄉過春節

交通部今說明五大方案，左起為航政司長陳進生、政次王國材、路政司長陳文瑞。（記者陳宜加攝）

2018-01-29 11:58

〔記者陳宜加／台北報導〕因M503航路爭議，我民航局暫不核准中國東方航空、廈門航空共計176班兩岸春節加班機申請，交通部粗估，影響最尖峰時段落於2月13日，最極端可能有超過3000人集中到廈門返台，今天公布5大替代方案協助台商、旅客返台。

東航、廈航申請加班機涵蓋上海浦東、無錫、南京、杭州、廈門、合肥、福州、長沙等8城市。交通部5大方案包括：旅客移轉至其他航空公司、前往鄰近機場搭機、經由小三通從廈門經金門返台、港澳中轉，以及國籍航空申請再加班。

交通部航政司長陳進生表示，東航、廈門申請加班的航點，均有其他航空公司在飛，旅客可以轉移至國籍或中國籍航空公司航班空位，或改往路程較短的鄰近機場搭機返台，同時鼓勵旅客利用小三通從廈門經金門返台、港澳中轉回台。

他也說，華航目前再申請9個加班航班，包括合肥6班、浦東2班、無錫1班，不過中方尚未核准；長榮在杭州也有2班放大機型，多出600餘位，也希望中國籍業者再申請增班。華航曾飛過合肥、擁有航權，地勤則找當地業者代理。

針對小三通疏運能量，陳進生說，目前已有最壞打算維持不核准東航、廈航加班機，金門─廈門航線最大尖峰估計落於2月13日有3110人需求，其次可能是2月12日，海運容量足夠、再加班也無問題，空運單向還有1400多個空位。

他指出，金門尚義機場到台灣有立榮、華信、遠東提供1391個空位，必要時也將加派軍機，國防部有3台軍機一天可提供840個座位；海運則有合富輪、金門快輪每天提供843個座位，而最好的情況當然是各家航空公司申請再加班。

交通部政次王國材表示，春節加班機期間為2月2日至3月2日，東航、廈航加班機飛航8個城市、11條航線，中國籍南航、國航、吉祥、春秋、深圳，以及國籍華航、遠東、長榮、立榮航空等均有替代性，盼業者再加班或放大機型。

王國材表示，中國片面啟用M503北上與W等四條航路，在特定狀況下可能有飛安疑慮，希望與我方就技術面、航管面對話，若中方釋出善意、任一時間點願意坐下來談，兩岸加班機仍有核准機制，為動態檢討，交通部仍持開放態度。

相關影音