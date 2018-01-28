重現藥店口歷史 台南長短樹公園啟用

頂長社區持續進行空間改造，長短樹公園今日謝土啟用，當地昔稱「藥店口」，公園種植許多藥草，也希望重現當年部落發展歷史。（記者王涵平攝）

2018-01-28 11:33

〔記者王涵平／台南報導〕頂長社區持續進行空間改造，長短樹公園今日謝土啟用，當地昔稱「藥店口」，公園種植許多藥草，也希望重現當年部落發展歷史。

頂長里長蕭國瑞表示，去年完成台南築角江水伯ㄟ花園、關懷據點、綠培力計畫的粨面宋江公園等幾個空間改造之後，最近再完成好望角綠美化計畫，取名「長短樹公園」，該地位於頂長、平安2里的中心所在，是最大一塊開放空間，屬於2里全部庄頭共有的聚會場所。

社區總幹事張美雪指出，公園以民俗藥用為主題，種植相關草花灌木，例如月桃、艾草、檸檬香茅、迷迭香等，在日常生活、飲食、節慶或者是宗教信仰、文化等方面都可運用得到。公園所在地為「藥店口」聚落，是昔日長短樹庄賣中藥草的街路店口，公園可以呼應舊聚落地名，使里民以及後代子孫莫忘村落發展歷史。

今日謝土儀式，邀請頂長、平安2里居民準備傳統米食，如綁粽、炊粿等手路菜，社區阿嬤現場以鼠麴草作草仔粿（鼠殼粿）分享民眾享用，提供土地的南榮科大校長王俊惠也返鄉祭拜。

嘉義大學園藝系助理教授詹國靖表示，當地主要產業為稻米，結合社區昔日藥草產業，在食品加工也能發展為社區另一特色。

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