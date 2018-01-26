吃四顆牛軋糖等於一碗飯熱量！小心過年地雷零嘴

2018-01-26 14:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，除豐盛年菜之餘，更勉不了要嗑一些過年零嘴，台中醫院營養師宋瑋琪提醒民眾，常見的花生糖、牛軋糖1顆就有70、80大卡，吃4顆約相當於1碗白飯的熱量，一根芝麻蛋捲則有86大卡，慎選零嘴，以免誤食減重地雷。

宋瑋琪指出，每逢過年過節，除了年菜外，民眾家中少不了配備堅果類、魷魚絲、糖果等零食，消磨春節假期，但零食暗藏高油、高糖、高鹽、高熱量危機，民眾往往吃下過高熱量，過完年體重上升。

她舉例，常見的花生糖、牛軋糖1顆就有70～80大卡，吃4顆約相當於1碗白飯的熱量；豬肉乾吃1片就吃進35大卡；芝麻蛋捲一條則有86大卡；以60公斤重的成人為例，想把300大卡熱量消耗掉，需快走路55分鐘、或慢跑36分。

宋瑋琪提醒民眾可以「健康零食聰明選」，包括選原味堅果種子類，因富含單元不飽和脂肪酸、維生素E等豐富營養素，有護心降血脂等功能；但堅果類屬油脂類，每日攝取1份，約1至2湯匙即可，尤其注意要選擇原味而非蜜汁、油炸等口味，且不要過量，否則肥胖也會找上身。

另可選擇不經醃漬也不額外加油的乾燥水果，選購時先閱讀「營養標示」，成分越少就表示添加物越少；另很多人過年均愛嚼魷魚絲，她提醒，魷魚絲成分是醣類和蛋白質，若以烘烤製成含油量低，但一般鈉含量並不低，建議適量食用。

至於海苔含有豐富的礦物質，但市售產品多經過調味，以致鈉含量過高，挑選時記得選擇包裝上營養標示「薄鹽」、「低鈉」產品。

此外，宋瑋琪提醒有慢性疾病的民眾，因瓜子、腰果等堅果類，含磷量較高，水果乾的含鉀量較高，腎臟病患者應節制少吃。

另糖果、餅乾等，因糖份及反式脂肪酸高，心血管疾病、糖尿病患者應避免攝取過量。肉乾、魷魚絲、蜜餞、調味堅果等，加工過程中也容易添加大量鹽、糖、油調味，易造成攝取鈉含量過高，有高血壓及病患者更該小心。