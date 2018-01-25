醫病》老農血尿發現膀胱癌 醫：農藥是危險因子

2018-01-25 13:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕若出現頻尿與間斷性血尿症狀，且解尿有灼熱並伴隨疼痛感就要注意了，要趕緊就醫，有可能膀胱癌。

一位住在南投80多歲的務農賴姓老翁，最近出現血尿的現象，老翁以為是泌尿道感染，前往亞洲大學附屬醫院檢查，竟是膀胱癌第一期。

賴姓老翁一生務農，約半年前出現頻尿與間斷性血尿症狀，且解尿有灼熱並伴隨疼痛感，便前往診所就醫，起先透過尿液檢查，均顯示為泌尿道感染，經抗生素治療仍未見效，便到亞大附醫，改採膀胱鏡檢查後，竟確診為膀胱泌尿上皮細胞癌第一期，所幸老翁配合醫囑積極治療後，病情獲得控制，也避免出現摘除膀胱、背尿袋的後遺症。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師邱鴻傑表示，賴翁過去身體硬朗，並無任何特殊病史，染病後，先接受抗生素治療療程，但症狀均無改善，即便更換抗生素治療，尿液中的白血球仍不斷增加，經膀胱鏡檢查，才診斷為膀胱腫瘤。

院方隨後進行「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」，確診為膀胱泌尿上皮細胞癌第一期，並配合局部膀胱化療藥物灌注，才擺脫膀胱癌的陰霾，目前定期追蹤即可。

邱鴻傑指出，膀胱癌雖不在國人十大死因之列，但全國每年初次診斷的人數已超過2千人，且男性好發率為女性的兩倍以上，初期膀胱癌若能早期診斷、早期治療，約75%接受「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」後仍可保留膀胱。

一般一旦腫瘤侵犯膀胱肌肉層，患者則需接受根除性膀胱全切除，以及膀胱造口或人工膀胱，將會對生活造成極大影響。

邱鴻傑指出，「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」是藉由膀胱鏡經尿道開口進入膀胱，之後將膀胱的腫瘤組織刮除，再合併接受局部膀胱化療藥物灌注治療，殺死術中被遺漏的癌細胞，以提高治癒率。

邱鴻傑表示，手術後需於3個月內進行追蹤，確認癌細胞未復發後，之後每3個月追蹤一次，兩年後改為每半年追蹤一次，等5年期滿延長為每年追蹤一次，才能降低復發的機率。

邱鴻傑提醒，膀胱癌的危險因子包括抽菸、長時間接觸農藥或化學染料製劑，以及重金屬中毒等，平時可透過戒菸、多喝水、吃低脂飲食、少吃加工肉品等方式降低罹膀胱癌的機率，因此賴翁長期務農，罹膀胱癌原因有可能長期務農接觸農藥所致，但無法百分之百的確定。

他表示，若民眾出現血尿、反覆性泌尿道感染，應及早就醫找出原因，以免延誤治療。