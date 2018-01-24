溪口吊橋啟用北橫塞車 地方倡重啟藍色公路、水陸並進

從石門水庫搭船到溪口台，全程只需30分鐘，從新溪口吊橋橋下穿過並可欣賞吊橋不同角度之美。（記者李容萍攝）

2018-01-24 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區全長303公尺的「新溪口吊橋」從今年1月13日啟用以來，扣除每週二休園日共營運10天，累計吸引遊客1萬8629人次登橋，由於吊橋入口端的角板山公園近日花況熱鬧，鄰近「羅浮溫泉泡腳池」也在13日啟用，使得大溪通往復興的北橫公路每逢假日塞車嚴重，讓不少遊客卻步；地方建議推廣藍色公路套裝遊程，因為從石門水庫搭船到新溪口吊橋全程只需30分鐘，以水陸兩線並進紓緩車潮，還可把旅遊大餅做的更大、更久。

對此，市府觀光旅遊局、水利署北區水資局認為只要水位許可樂觀其成；不過，復興區長曾志湘認為新溪口吊橋啟用後會採單向從角板山端通往溪口端，全是考量橋寬僅1.2公尺，遊客會短暫停留在橋上拍照，而且配合山區環狀的接駁動線，搭船從橋下穿過可欣賞吊橋不同角度之美，但區公所並不打算開放遊客從溪口端買票登橋。

面對許多遊客嚐鮮預約新溪口吊橋，但有很多人也反映因為塞過車，以後就不敢來了；市議員楊朝偉認為若遊客從石門水庫的碼頭搭乘遊艇，前往新溪口吊橋，只需半小時就可抵達，沿路還可以欣賞湖水山光美景。市府為何不力推藍色公路？讓遊客能多個選擇，可以把車停在石門水庫，再搭船到溪口吊橋，不但有分流車潮的效果，遊客也不用塞車導致一肚子氣。

楊朝偉說，遊客若搭乘遊艇，還可以順道在石門水庫周遭餐廳享用活魚餐，對於周遭觀光更有幫助。希望主管機關能夠協助遊艇業者推動藍色公路帶動地方觀光產業發展，也減低遊客抱怨。

遊艇業者徐盛達也說，石門水庫現有遊艇45艘，目前遊艇主要路線有大壩、阿姆坪、薑母島的環湖，遊艇本可開到溪口台，這條藍色公路的缺點是需要石門水庫水位高於242公尺，遊艇才能開到新溪口吊橋，但今年水情頗豐，水位在滿水位245公尺徘徊不成問題，只是溪口端的碼頭過於簡易，如果要讓遊客從此下船建議整修。