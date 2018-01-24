龜山島賞鯨、馬祖藍眼淚... 10大魅力島嶼必遊

今年為「海灣旅遊年」，觀光局挑選出10大魅力島嶼。圖為賞鯨畫面。（賞鯨業者呂世明提供）

2018-01-24 11:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣是典型的海島國家，為吸引遊客發覺不同的島嶼旅遊風貌，觀光局將今年訂為2018海灣旅遊年，選出10大魅力島嶼和必享體驗，像是到龜山島一定要賞鯨豚、到綠島必吃海草冰、傳統花生料理，蘭嶼可欣賞世界獨有的傳統地下屋文化、飛魚季和拼板舟下水典禮。

觀光局今舉辦「2018海灣旅遊年」啟動記者會，觀光局局長周永暉表示，台灣包含澎湖群島的海岸線總長超過1500公里，土地面積雖只有全球萬分之2.5，卻蘊藏超過世界10分之1的海洋物種，擁有豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等遊憩資源。

台灣觀光代言的喔熊組長（OhBear）今天也與雲端限定版嗨熊（HiBear）一起為海灣旅遊年站台，並以風趣的方式介紹十大島嶼，例如讓人去了就想談戀愛的島嶼是七美島，網美最愛打卡景點是吉貝島，讓人美到吃手手的則是馬祖藍眼淚奇觀。

周永暉表示，今年有多場國際年會、活動及觀光雙邊交流都在台灣舉辦，包括世界最美麗海灣年會在澎湖、世界花卉博覽會在台中等，是相當難得能擴大與國際交流的機會，因此特別將今年訂為「海灣旅遊年」，並挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，以「探索台灣10+島」為活動品牌，希望能逐步建構島嶼生態觀光旅遊，喚起各界對海洋生態資源永續發展的重視。