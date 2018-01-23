搶攻50億郵輪商機 首見國際品牌1年3艘進駐基隆

2018-01-23 13:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣穩坐亞洲郵輪第二大市場，市場產值高達50億元，吸引國際郵輪佈局。公主遊輪宣布，今年將有3艘郵輪進駐基隆，3月下旬由盛事公主號打頭陣，主打赴日賞櫻，7月中由適合親子出遊的太陽公主號接棒，11月則以有全球海上最大浴池的鑽石公主號壓軸，是台灣郵輪市場中首次有國際品牌一年3艘郵輪以基隆為母港。公主遊輪更透露，為配合南向政策，有機會在2019年進駐高雄港主打東南亞航程，不過仍須視市場需求而定。

公主遊輪隸屬嘉年華遊輪集團，早期因為是美國經典電視劇《愛之船》的拍攝場景打響知名度，2013年來台設立分公司，直到2017年航次成長約6倍，載客量更增加8倍。據公主遊輪統計，2017年共有49航次，載運量突破13萬人，比上年的27航次、6萬名旅客，成長兩倍多。

近來觀光局積極推行FlyCruise行程，吸引更多國際旅客來台，公主遊輪行銷總監陳欣德表示，目前公主遊輪的艙位保留10至20%給國外分公司販售，而去年搭乘公主遊輪的13萬名旅客當中，有1.6萬外國旅客是透過FlyCruise來台搭乘遊輪，其中港澳比例達35%、東南亞31%、日本11%。

陳欣德坦言，隨著每個航程的行程包裝和特色不同，國際旅客比例也會不同，如日本幾乎每個沿海城市都能彎靠，冬天可以賞雪、春天可以賞櫻，旅遊活動豐富，自然就會吸引較多國際旅客搭機到日本乘坐郵輪，相對來說，台灣的景點確實無法吸引到這麼多國際客。以目前駐日本的鑽石公主號來說，高達4成都是國際客。