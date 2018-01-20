全國家長會長與教育部有約 部長、國教署副署長蒞會

2018-01-20 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕「全國家長會長聯盟」邀集全國200多名各級學校家長會長，今天（20日）下午齊聚中央大學，舉辦第3屆「全國家長會長與教育部有約」活動，教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦等人蒞會聽取和回應家長的問題，但潘文忠僅短暫停留20分鐘，交由國教署副署長戴淑芬留校全程聽講。

潘文忠說，全國家長會長聯盟結合全國高中、高職、國中、國小家長會會長，於2015年6月成立，共同關注教育議題，隨時彙整寶貴意見給教育部做政策參考，每年也固定舉辦相關研習活動，鼓勵家長抽出時間關心學校校務工作，讓教育金三角（教師、家長、行政）做最好的聯繫，讓孩子的教育更好。

鄭文燦則說，教育部重視與家長團體的對話，在推動教育政策時，取得學校、家長、教育單位3方的共識，而教育投資是對未來的投資、社會的投資，市府會讓每所學校得到同樣的支持，讓學校夢想大一點、壓力少一點、資源多一點、負擔少一點。

全國家長會長聯盟理事長劉世鴻說，過去教育改革未能成功的原因很多，主要原因是教育政策的制定未能做到「以民情為本」，不符合人民的期待。受到教育政策最直接影響的是學生，而家長是學生的代言人，因此，家長的聲音是反映民情的最重要管道，他也感謝教育部每年都一一審視並回應全國家長會長提出的數百個教育議題，建構了雙方良好的溝通管道。