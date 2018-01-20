明天短暫回溫轉晴 鋒面深夜報到濕冷一週

明天（21日）白天各地大多是多雲到晴的好天氣，但深夜將迎來一波新的鋒面通過，未來一週天氣恐怕都不太穩定。（資料照，記者簡榮豐攝））

2018-01-20 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕明天（21日）東北季風將會減弱，中南部天氣相對穩定，各地白天高溫也有略微回升，但下週一又會有另一波鋒面來臨，並且在週日夜間開始影響台灣。

根據《中央氣象局》預報，明日東北季風稍稍減弱，北部及東半部地區還是會有局部短暫雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣，白天高溫比起今天溫度，則是回升2度左右，北部約22度、東半部22至24度、中部25度、南部則可能達到28度，至於清晨及夜晚時分，低溫會在17至19度之間，應注意溫差。

台灣在明天深夜將迎來一波新的鋒面通過，中部以北及東北部地區會轉成短暫陣雨的天氣，其他地區也會有短暫降雨的機率，《天氣風險公司》指出，鋒面襲來，下週一開始，未來一週天氣恐怕都不太穩定。西半部地區、金門、馬祖深夜時也容易有低雲或濃霧狀況影響行車能見度，提醒民眾外出留意。

空氣品質方面，據《行政院環保署空品預報資訊》顯示，明日高屏地區空品呈「紅色警示」；馬祖、金門、中部、雲嘉南地區則是「橘色提醒」；北部、竹苗、宜蘭、澎湖為「普通等級」；花東則是「良好」。另外，東北風影響在今晚至明晨，中部以北、台東、綠島、蘭嶼及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級的強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。