我籌建最大海研船 勵進號今抵台

由科技部國研院籌建的海洋研究船「勵進（LEGEND）」號，今天已順利返抵台南安平港。（航港局提供）

2018-01-18 13:11

〔記者陳宜加／台北報導〕由科技部國研院籌建的海洋研究船「勵進（LEGEND）」號，在越南胡志明市Saigon Shipyard船廠建造2年完工，是我國在越南首建的國家級研究船舶。1月11日由越南出發，在海巡署調派艦艇戒護保全下，今天已順利返抵台南安平港。

交通部航港局表示，後續將全力協助該船取得正式國籍及相關證書，並要求符合我船舶法規及國際公約等相關規範，以確保船舶安全無虞。

航港局表示，在勵進號建造期間，即全程關切造船進度與品質，並派副局長陳賓權率員到越南船廠實勘；同時要求財團法人中國驗船中心（CR）派駐驗船師，按工作節點做必要的檢驗；「勵進」號研究船返抵安平港後，將辦理交船及相關驗收事宜。

勵進號在船體安全設計上，船身與船底皆以雙層船殼打造、船艙並設計減搖水櫃，確保更高的航行穩定度；左右兩船舷各配有高乘載量的救生艇與救生筏，足以提供全船總人數的4倍人數逃生使用。

此外，該船採用電力推進系統，主要推進器使用2部AZIMUTH THRUSTER全電力推進馬達，最大總輸出功率為1600瓩，可有效減少碳排與空污。

勵進號研究船總噸位2629噸，船舶全長76.23公尺、模寬16公尺、模深6.5公尺，巡航速度可達12節，滿載船況下能滿足海上30天的作業要求。該船於105年1月8日開工建造；3月24日安放龍骨、106年5月7日下水，並於106年12月6日完成海上公試。未來將配置19名船員，並可搭載24名研究人員進行海上調查研究任務。