長老教會解除劉伯恩董座職務 馬偕明日董事會山雨欲來

2018-01-17 22:11

〔記者吳政峰、吳欣恬／台北報導〕基督教長老教會總會16日召開「總會常置委員會第62屆第5次會議 」，指馬偕醫院董事長劉伯恩近日官司纏身，決議予以停止董事長職務，但保留董事資格，引發劉伯恩等8名董事不滿，17日強力回擊長老教會「於法無據」；明天馬偕董事會已是山雨欲來。

馬偕醫療財團法人董事今天發出聯合聲明，強調對於長老教會總會常置委員會打算將馬偕醫療財團法人董事長劉伯恩停職，「深表痛心與遺憾」！強調董事長是由全體董事票選產生，並經中央主管機關核備及法院公證，解職或停職有一定之法定程序，長老教會總會常置委員會決議完全於法無據。這份聲明由劉伯恩、郭張麗鳯、陳文輝、李美意

李文裕、林柏壽、陳美麗、韋淑玲等8名董事具名發出。馬偕董事會共有15席董事。

與劉伯恩陷入司法訴訟的百合正義會透露，長老教會認為劉伯恩爭議不斷，16日於委員會會議表決拔除其董座職，獲多數代表同意，劉日後不能再主持馬偕董事會，亦不能行使採購相關職權，靜待司法調查。

百合正義會指出，長老教會曾決議馬偕醫院院長不得超過65歲，但以劉伯恩為首的10名董事漠視倫理，集體抗命，欲在18日的董事會強行通過屆齡的現任院長施壽全延任案，是要「搞政變嗎」？

百合正義會控，劉伯恩等人掌控馬偕價值70億元的3個標案，將在3個月內完成標案前置作業，就算5月全部去職也無所謂，希望現任董事不要成為橡皮圖章。

馬偕醫院證實停職案，劉伯恩等8名董事一改沉默作風，回應馬偕醫院是獨立法人，董事長依法產生，解職或停職均有法定程序，並非長老教會說了算，痛批決議「於法無據」。

長老教會以涉入3間馬偕公司運作為由，暫停劉伯恩職務，劉不服表示，馬偕投資該3間公司，目的是提升馬偕智財及專利發展，過程符合法令規範，且至今尚未營運，何來圖利背信之說？

劉表示，長老教會無權干預馬偕董事會，卻要派出總會、4個中會、北大等議長與長老逾10人，參與18日的院長延任案，用權勢壓具有牧師身分的董事，可能違反醫療法，希望衛福部能介入處理。

劉說，馬偕副院長、各分院院長都可做到70歲，為何院長反而不行？兩年前董事會就通過院長任職年齡可到70歲，18日的會議只是要通過施壽全延任案，不解為何長老教會要派人參與？

劉認為，長老教會18日若派人強行進入董事會議，氣氛可能劍拔弩張，不排除有衝突場面。

馬偕醫療財團法人董事聯合聲明全文

一、 我們對於2018年1月16日長老教會總會第62屆第5次常置委員會之議決，打算將馬偕醫療財團法人劉伯恩董事長停職一事，深表痛心與遺憾！

二、 本法人董事長之產生，係由全體董事票選通過，並經中央主管機關核備及法院公證。其解職或停職亦有一定之法定程序，前述決議完全於法無據。

三、 對長老教會總會常置委員會第62屆第5次會議之議決，乃以本法人董事長涉入所謂馬偕三家公司運作為由，欲將本法人董事長停職，此乃完全不符事實之指控。馬偕對三家公司之投資設立，其目的乃是為提升馬偕智財及專利發展，動機正向良善，過程完全符合法令規範，且至今尚未營運，何來圖利背信之說？公司之設立討論過程中，院方亦多次於董事會議中報告，內容並獲董事會同意接納，會議期間，也有台灣基督長老教會總會（總會副議長薛伯讚牧師、總會助理總幹事陳義明牧師、總會信仰教制與法規幹事鄭英兒牧師）與北部大會代表（北大議長劉世春牧師）列席開會，總會及北部大會代表並未表示異議。該案也至總會與北部大會作過數次報告，教會高層人士均知悉此事，且也已至衛生主管機關進行說明，絕無「私設公司」之情事。又，公司事宜遭人誣陷，已進入司法調查程序，少數個人豈可未審先判，故意入人於罪，此舉有干預司法之虞。

四、台灣基督長老教會總會議長陳明志牧師，以不實之媒體報導行文衛福部，要求主管機關處理本法人董事長等，干預醫院人事制度及違反法人獨立性，亦令人深感遺憾。

五、為了悍衛馬偕醫療體系之聲譽、病患之就醫權益及全體員工之福址。本法人連署董事將依法支持董事長執行職權，恪盡責任。

六、此嚴正聲明，敬告所有關心馬偕醫療體系之教會人士與社會大眾！

聲明聯署人：

劉伯恩、郭張麗鳯、陳文輝、李美意

李文裕、林柏壽、陳美麗、韋淑玲