爭奪小小舞王舞后 國手級南投囝仔「舞力全開」拚了

曹博程和陳妍安應邀在「舞力全開」節目爭奪小小舞王舞后，兩人拚勁十足。（圖由陳榮俊提供）

2018-01-16 13:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已在2017WDSF香港、新加坡和越南國際公開賽，穿金戴銀的12歲國標準國手搭檔曹博程和陳妍安，應電視節目「舞力全開」邀請，將與方順吉等其他11對舞者爭奪小小舞王舞后，第一次比賽本週六播出，教練李姿緩說，這是另一種體驗，但以兩人的拚勁，應該還是每場都會以參加國際賽的精神去跳，總決賽會全部師兄姊弟妹都會去加油。

就讀小六的曹博程和陳妍安，兩人搭檔跳國標舞已兩年多，已是國手級的選手，上月「舞力全開」節目邀請兩人參加小小舞王舞后比賽，兩人因為師兄姊也曾參加電視比賽過，因此希望也能有不同體驗而答應參加，該比賽以積分賽方式，要從從初賽到複賽到總決賽，同人首次比賽在本週六晚上播出，教練和同門師兄姊都爭相走告，希望大家為兩人加油。

曹博程和陳妍安去年在2017WDSF香港、新加坡公開賽都拿到銀牌，教練李姿緩透露，越南國際公開賽兩人拿下金牌，因為每天比賽結束都已是凌晨，曹博程在等下一場比賽的空檔，曾累到躺在後台的地板上呼呼大睡起來，俟需要上場馬上又是一尾活龍。

李姿緩說，南投囝仔很淳樸也很努力，曹博程和陳妍安就有這種南投孩子的特質，以兩人平日的拚勁，雖然是電視節目，但相信一定是拿出參加國際賽的精神全力以赴。