美談！ 鹿港天后宮回贈地藏王廟百年石爐

鹿港地藏王廟的百年石爐今天回歸，地藏王廟管委會將好好保存歷史文物。（記者劉曉欣攝）

2018-01-16 13:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港天后宮今天舉行「地藏王廟石爐」回贈給鹿港地藏王廟的盛大典禮。

鹿港天后宮主委張偉東表示，因為20多年前，天后宮舉辦文物特展，獲得鹿港地藏王廟致贈「地藏王廟石爐」展出，也一直保存至今，近來因為兩宮廟取得共識，並將天后宮委員監事聯席會與信徒代表大會一致通過，在今天把「地藏王廟石爐」回贈給地藏王廟。

鹿港地藏王廟主委許森樹表示，感謝天后宮回贈百年石爐，「地藏王廟石爐」是該廟重要的歷史文物，石爐上有刻著「咸豐」「甲寅十二月」等字，推論應是西元1854年，迎回百年古爐將會好好珍藏。

今天的回贈大典由彰化縣長魏明谷擔任見證人，魏明谷強調，歷史文物本身就是活的教材，「地藏王廟古爐」因為展覽關係，就收藏在鹿港天后宮，經過許多年來，取得雙方共識，讓重要文物能夠「物歸原主」，見證兩間宮廟情誼的深厚。

歷史悠久的鹿港天后宮、鹿港地藏王廟，兩間宮廟都具有古蹟身分，鹿港天后宮曾在嘉慶年間重修宮廟時，把當時重建餘資撥銀給鹿港地藏王廟建廟，可見兩宮廟百年來的密切關係。

相關影音

彰化縣長魏明谷（圖左四）、鹿港天后宮主委張偉東（圖左五）、鹿港地藏王廟主委許森樹（圖左二）等人，共同見證百年石爐回贈大典。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長魏明谷（圖左四）、鹿港天后宮主委張偉東（圖左五）、鹿港地藏王廟主委許森樹（圖左二）等人，共同見證百年石爐回贈大典。（記者劉曉欣攝）