顛覆西洋音樂劇 國中生用國樂詮釋「歌劇魅影」

2018-01-15 10:44

〔記者王俊忠／台南報導〕您聽過傳統樂器演奏百老匯音樂劇「歌劇魅影」嗎？台南市東區崇明國中音樂、表演藝術、視覺藝術及英文老師跨界合作，帶領一群國樂班的國三學生，在美感實驗課程中盡情揮灑創意，短短30分鐘經典呈現，全程英語發音。

提到國三生，一般常聯想到是一群日夜苦讀準備會考的青少年，但崇明國中藝文領域教師群卻刻意把國三生從辛苦會考之路釋放出來。該校參加教育部跨領域美感教育計畫，音樂老師蕭雅黛為三年級國樂班學生設計課程時，突然想到音樂劇能融合音樂與其他多種元素主題。

這想法得到視覺藝術老師郭育君與表演藝術老師顏沛盈支持，又想到音樂劇歌詞與對白都是英文，即邀英語話劇經驗豐富的英語老師吳旻黛加入，4位不同領域教師一拍即合，利用每週3節的跨領域協同教學時間，帶領30位國樂班學生展開這趟音樂劇探索之旅。

崇明國中校長王宏寶表示，師生把歌劇魅影的序曲改編以國樂器演奏，負責編曲的蕭雅黛老師說，為經典音樂劇重新編曲、還是西樂中奏，對師生來說都是很大挑戰，如原先以管風琴演奏的主旋律改用笙、笛子與嗩吶來表現，是全新嘗試，所幸學生們相當投入，不但背譜也能因應場地空間限制做調整；演出的男女學生從起初羞澀互動到後來不斷練習與榮譽感驅使，一上台牽手就來、專注共舞達到最好演出效果。

校方說，這音樂劇課程可下載「雲遊學」APP（Android及iOS版），或進入雲遊學網站，課程名稱「音樂劇專題製作：歌劇魅影」。