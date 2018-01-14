市長候選人、市代會主席背心漂流孟加拉 攝影師這樣呼籲…

2018-01-14 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕一名吳姓網友昨起接連在個人臉書PO文指出，在孟加拉國穆斯林大拜拜會場，發現桃園升格前、繡有前平鎮市民代表會主席黃農幀字樣的背心，漂流到了孟加拉大拜拜的現場，而且被當地人買走了；隔日再蒞臨會場，發現巧遇來拜票的是彰化市長候選人溫吳麗卿。

此PO文引起網友熱議，短短一天累計已有5498人傳達心情，並留言表示孟加拉人穿了這些來自台灣的背心「很好看」、「超會搭」、「超帥」、「無違和感」、「會帶動一波新時尚」；還有網友乾脆也分享自己在東帝汶民主共和國遇到陸戰隊士官黃家駿的PO文。

原PO吳姓網友感嘆表示，其實這些衣服都是被集中回收後，用海運貨櫃運送到開發中國家，再低價販售給當地人來賺錢的，其實並不是真的環保，真正的環保是，台灣的每個政治人物，少用台灣人的納稅錢狂做一些沒有質感跟設計性的垃圾背心跟Tshirt，然後又一直改版，這樣才是環保，才是愛，因為這都是大家賺的辛苦錢啊。

原PO吳姓網友還說，政治人物該讓人們記得的是到底為人們做了什麼正面的政績以及改變，而不是只有跑紅白包場合以及背心上的名字；還說，如果你們家有不要穿的禦寒衣物，提醒各位可以送給你們家附近的外籍移工，特別是漁工，因為他們通常來自只有夏天的國家，而且往往沒有錢負擔高昂的禦寒外套，這會對他們是很大的幫助！