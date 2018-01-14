21縣市低溫特報！白天氣溫回升 早晚還很冷

今天清晨有除冷空氣影響外，更伴隨明顯輻射冷卻效應，全台各地仍有8至10度低溫，氣象局清晨已針對除澎湖縣外全台21縣市發布低溫特報。（資料照，記者簡榮豐攝影）

2018-01-14 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨有除冷空氣影響外，更伴隨明顯輻射冷卻效應，全台各地仍有8至10度低溫，氣象局清晨已針對除澎湖縣外全台21縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖，尤其是有心血管疾病的朋友更要注意日夜溫差大的問題。

中央氣象局預測，今天天氣方面，各地天氣都算穩定，僅東半部及北部山區有零星短暫雨。空氣品質方面，今天寒流減弱，白天氣溫回升，受東北季風和背風面擴散不良影響，高屏及雲嘉南空品區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」；北部、中部空品區及金門、馬祖為「普通」等級；竹苗、花東空品區及宜蘭、澎湖為「良好」等級。

另外今天因台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

明天至週三東半部地區有短暫雨，北部地區可能會有局部短暫雨，中南部地區雲量亦會增加；氣溫會逐漸回升，但夜晚及清晨還是偏涼偏冷，日夜溫差較大。週四至週日將有一波東北季風增強及影響，北部、東北部會稍轉涼，北部、東半部有短暫雨的機會，至於其他地區影響較小，仍為多雲到晴的天氣。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 21 11 ~ 22 13 ~ 23 13 ~ 21

今天各地天氣都算穩定，僅東半部及北部山區有零星短暫雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）