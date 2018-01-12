暖心又震撼！東港高中新圖書館落成 650學生人龍傳書

書生傳書！650名東港高中學生親自參與圖書館落成，接力傳書的長長人龍的場面非常震撼壯觀。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-12 23:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕天氣冷颼颼，東港高中今天學校大廳「傳」了650雙手掌來「溫書」，空拍場面升起，非常震撼。

屏東縣東港高中新校舍近日落成。不過，館藏豐富、頗受學生歡迎圖書館年齡老舊、設備漏水及空間不足，校方有意併同改建，苦無經費，差點無法如願。

校長郝靜宜在人龍傳書前，感性地向同學們致詞，她說，3年半前，竟有個神秘人士的代表人打電話給她，約她到桃園高鐵站，承諾要捐圖書館，她只有20分鐘時間考慮，決定承擔下來改變。

原來，神秘人士是年紀已9旬的周紘女士，因為她的兒子賈宓熱愛讀書，為了傳播書香，開始四處尋覓闢建圖書館的地點，當她聽聞位處屏東的東港高中圖書館老舊，決定幫助興建新圖書館，日前在學校另一頭落成，下週即將就要啟用。

學校出動空拍機紀錄這個「人龍傳書」的歷史一刻及壯觀畫面，連103班的學生翁堃智都向圖書館採編組長邱廷熙自告奮勇，要發揮學習已久的空怕，用空拍機紀錄人龍傳書的震撼畫面，技術也受到校方稱讚，但他腼腆地說：「很榮幸能來紀錄這一刻！」

東港高中圖書館主任郭文雄說，為了讓賈宓熱愛讀書的風氣和大愛永傳不朽，特地請校內650名學生，把舊圖書館的書一本一本用人龍送到新館，天氣雖冷，空氣中卻充滿「溫書」的熱絡，體驗傳遞愛心的感覺。

不少學生看到嶄新的新圖書館，直呼「很期待！」