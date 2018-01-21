天天吃好料》台南「18禁雪糕」先看證件才能買

2018-01-21 09:10

〔記者王捷／台南報導〕寒流是冰品、冷飲業的殺手，不過，台南一間雪糕店「Lovi's 巷弄手工雪糕舖」開發了2款適合冬天吃的「18禁」雪糕，採用萊姆酒、香橙酒調味，酒精濃度約是3%，購買前不只要提醒「喝酒不開車、開車不喝酒」，還要查看身分證確定滿18歲了才能買，店內所有雪糕，沒有任何化學成分、色素，全用牛奶、果汁與優格當原料。

「Lovi's 巷弄手工雪糕舖」老闆是27歲的陳冠勳，曾經在知名冰淇淋店實習，學習製冰技巧，在台南這塊餐飲必爭之地，爭出一片天不容易，但他從騎著改裝機車賣雪糕到擁有自己的雪糕店，只花了一年的時間，今年是他開店第一次遇到冬天，為了爭取寒冬市場，決定開發18禁雪糕。

陳冠勳說，在日本冬天很冷，歐洲的寒冬更不用說，但是冰淇淋專賣店還是有客戶，原因是冰淇淋的熱量高，可以補充熱量比較不容易冷，但在台灣的文化不同，因此設計了兩款「18禁」雪糕，都很有大人味，吃了也會感覺很溫暖。

一款是用美國瓦倫西亞橙、橙酒、萊姆酒與蔓越莓優格做成的「酒酒橙法表」，另一款是用香蕉、萊姆酒、檸檬皮與燕麥餅乾做成的「蕉你轉大人」，2款各還有不同的吃法。

「酒酒橙法表」雪糕上方是柳橙做成的黃色、下方是蔓越莓優葛的紅色，黃色是用橙皮浸泡三天，讓染出天然黃色，黃色部分偏甜、紅色部分微酸，可以將雪糕橫著拿，甜、酸配著吃，而「蕉你轉大人」則是在雪糕底部留著燕麥餅乾，雪糕吃到最後，口感會有不同驚喜。

除了2款18禁雪糕，「Lovi's 巷弄手工雪糕舖」的特色在於所有雪糕的原料都是以牛奶、水果做成，盡量不加水，原料很健康。

陳冠勳說，因為食品添加物、工廠大量製造，冰淇淋、雪糕在一般消費者眼中，已是很便宜的商品，目前市售大部分的冰淇淋、雪糕裡加了太多不必要的成分如乳化劑、色素、食用膠等，但其實只要鮮奶油、蛋黃與牛奶就可以做出冰淇淋，但冰淇淋用天然原料，成本就會提高，市場恐無法接受，在購買市售冰淇淋前，建議消費者也可以看看冰淇淋添加了哪些原料，攝取過多人工添加物恐對身體不好。

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