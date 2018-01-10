促進節水意識 工商業水費明年恐漲

2018-01-10 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自來水公司董事長郭俊銘今（10日）承諾，今年不漲水價，明年則可能考慮增加收費級距。郭俊銘強調，「調整價格的目的不是為了多收水費」，而是基於水資源不浪費，可能會對工商業收取較高水費。

據《中央社》報導，郭俊銘表示，由於去年行政院長賴清德上任的時候，台水已承諾到今年底都不調整，但「遲早一定要調」。

台灣缺水危機年年有，為了提升民眾對於水資源的重視，郭俊銘說，將考慮明年從現有的4級級距，增加工業、商業的用水級距。他認為工商業用水本來的目的就是為了賺錢，但水價低廉沒有人要節水，「調整價格的目的不是為了多收水費」，而是基於水資源不浪費，在缺水期間，讓大家共體時艱。

郭俊銘說，從以色列、日本等各國的經驗可以發現，調高水價的方式促進節水的效果非常明顯，價格是民生、工廠節水的影響指標。

台水23年未調整水價，是全世界第三低。在營運上，郭俊銘坦言，水價太低不容易累積盈餘，96年至105年累積虧損曾超過新台幣20億元，靠著有效管理、減少漏水率等措施，105年盈餘才寫下歷史新高，106年累積虧損只剩下約0.74億元。

郭俊銘表示，無論是改善供水品質、降低漏水率，都需要汰換管線。目前全台還有52%的超齡管線，台水「不能永遠借錢」。多收的水費，台水會專款專用，運用在相關地區管線汰換、更新系統、強化服務等。