取得史努比授權 桃園燈會大年初六南崁溪畔登場

龜山燈區的「星旺迎春」主題燈模擬圖，以12星座為元素。（桃園市政府提供）

2018-01-10 11:37

［記者陳昀／桃園報導］Snoopy in Taoyuan! 2018桃園燈節引進Snoopy美國原版授權，4個燈區都會設置主題花燈，預計2月12日試燈、2月21日大年初六開幕，讓大家年假也有好去處，授權緣故將延至1月24日公布設計內容。

市長鄭文燦上午在市政會議指出，今年桃園燈會在南崁溪畔舉辦，分為桃園、龜山、蘆竹、汴州4個燈區，適逢狗年，市府引進受歡迎的史努比形象，4個燈區都會打造其主題造型花燈，小提燈則以機場緝毒犬米格魯為形象，打造「桃喜狗」，1月24日會統一亮相。

桃園市觀光旅遊局指出，今年桃園燈節以南崁溪為主軸，分位4個燈區，以桃園燈區為主。

●桃園燈區設在青溪橋旁，名為「桃園地球村」，主燈是史努比乘坐前進的紫色機場捷運，象徵桃園高飛、新年好兆頭，並結合定時撥放的「水上彩幻雷射水霧秀」，燦爛炫目，另有7個主題燈區。

●龜山燈區在星月橋旁，取名「新星智慧城」，以「亞洲・矽谷」的創新、科技元素為脈絡，展現桃園新政策，共設4個主題燈區，像是以正在打字的史努比呈現具溫度的科技感，或結合「軍史公園」既有除役戰車，史努比開著路平機，領著「美造M41A3輕型戰車」、「美造M1式40公厘防空快砲」壓平馬路，用趣味情景呈現路平成果。

●蘆竹燈區位於竹夢橋，名為「花彩新天地」，融合桃園國際機場，以及農業的草花、稻米等特色，打造6個主題燈區。

●汴洲燈區在汴州之美橋，取名「購物新天堂」，以購物、禮物、伴手禮為元素，設置6個主題燈區。

桃園燈區的「幸福廣場」主題燈模擬圖，以身處花海及巴洛克城堡的代價新娘為元素。（桃園市政府提供）

桃園燈區的「母愛之花」主題燈模擬圖，以鍾肇政的著名作品「魯冰花」為發想，屆時還會在橋上循環撥放音樂，燈光隨音樂節奏律動。（桃園市政府提供）