頭城長照服務涵蓋率 4年飆升近3倍

頭城長照服務涵蓋率4年飆升近3倍，陽大醫院階段性任務完成。（記者簡惠茹翻攝）

2018-01-08 12:07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕頭城長照服務涵蓋率4年來飆升近3倍，國立陽明大學附設醫院設立頭城活樂長照據點階段性任務達成，據點轉交宜蘭縣政府長照所管理，今天在新建社區活動中心舉行「頭城活樂長照據點感恩茶會」，陽大醫院表示，提供居家護理以及其他的長照服務

宜蘭縣頭城鎮屬於國內「長照資源不足地區」，102年度頭城鎮65歲以上老年人口比率已達14.78%，加上身心障礙人口，推估總失能人口數達1199人，但當時僅有168人使用長照10年相關服務，服務涵蓋率尚低於20%。

陽大醫院指出，由於還有許多有需求的失能民眾尚未能使用相關服務，因此衛生福利部提出「偏遠（含山地離島）及長照服務據點計畫」，邀請各地願意投入長照服務的機構，一起來建立完整的長照服務網絡。

陽大醫院階段性任務完成

陽大醫院表示，醫院102年申請加入該計畫，並於103年6月獲得衛生福利部核准，加入頭城鎮的長照服務行列，在頭城新建社區活動中心，設立「頭城活樂長照據點」，並在據點設置照管專員，提供民眾臨櫃服務，以及制定全面更便利的評估流程，同時整合在地各項資源，提供頭城鎮失能民眾完整的長照服務，例如居家服務、居家護理、居家復健、送餐服務等。

陽大醫院指出，經過4年的努力，截至去年底，頭城鎮失能人口長照服務涵蓋率已提升至58%，本據點也於105年榮獲衛生福利部實地考評優等的殊榮，本據點階段性任務於去年底暫時告一段落，而據點原本負責的長照業務，將轉交由宜蘭縣長期照護服務管理所負責，但本院仍將持續為頭城在地民眾盡一份心，提供居家護理以及其他的長照服務，而新建社區發展協會也將延續原據點的輔具租借功能，以服務在地民眾。