羅商多媒科第1屆畢展 學生用文創保育貓頭鷹

國立羅東高商多媒體設計科，今在羅東鎮立圖書館舉辦第1屆學生畢展，畢業生許霱仌（左）及游婉親（右），為全台最大貓頭鷹「黃魚鴞」設計文創產品，希望喚起社會對貓頭鷹保育的重視。（記者林敬倫攝）

2018-01-07 12:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］國立羅東高商多媒體設計科，今在羅東鎮立圖書館舉辦第1屆學生畢展，共有35名畢業生參與，展期從今日開始至13日；其中畢業生許霱仌及游婉親，為全台最大貓頭鷹「黃魚鴞」設計文創產品，希望喚起社會對貓頭鷹保育的重視。

這次展覽主題為「設繪現象」，由多媒體設計科老師黃尉晃指導，展覽中包含立體作品、平面視傳作品、影音類電影等各組別，以「動物關懷」、「在地文化宣傳」及「環境保護」等議題探討相關設計。

其中，許霱仌及游婉親以「猛禽日記」為主題，以「黃魚鴞」設計Q版吊飾、束口袋、圖卡以及馬克杯等產品，產品圖像將貓頭鷹擬人化，希望傳達出動物與人生而平等；許霱仌及游婉親說，每項文創圖案設計要花費約4小時，都是大工程，能夠有今天的成果，所有的辛苦都值得了。

許霱仌及游婉親表示，國3時在網路上看見許多都市裡的貓頭鷹受了傷，被送往動物醫院救治，意識到隨著都市的開發，許多貓頭鷹棲地消失，對這些保育類猛禽們無疑是一大傷害，希望她們的作品，能喚起社會大眾對這些猛禽的重視，進而給予最妥善的保護。

許霱仌及游婉親以「猛禽日記」為主題，以「黃魚鴞」設計相關文創產品。（記者林敬倫攝）