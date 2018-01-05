超商推「番薯霜淇淋」 網友直呼：太像那不能說的東西...

2018-01-05 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕全家超商近期推出新口味「夯番薯霜淇淋」，有民眾嚐鮮後，給予85分的高分，不過，不少網友見狀後，紛紛直呼長得像某樣東西。

網友在PTT上分享試吃「夯蕃薯霜淇淋」的心得，他表示，剛吃進去味道其實比較像焦糖味，慢慢的才有蕃薯味道跑出來，「不過一直有在吃焦糖霜淇淋的錯覺，不會死甜，整體來說覺得不錯吃」。

其他網友見狀後則笑說，「看起來好像大X...」、「是蠻想吃的 但是真的很像...」、「和米田共有87%像」、「太像那個不能說的東西了....」、「感覺很好吃」、 「顏色太xd」。