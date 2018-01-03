林佳龍回應酒駕女學生母親 承諾續努力讓酒駕肇事斷源

2018-01-03 10:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中二中女學生在2014年遭酒駕者撞傷身亡，她的媽媽近日寫信給台中市長林佳龍，希望悲劇不再重演。林佳龍今天凌晨2點多在臉書公開回信，以兩個孩子父親的同理心，強調他同樣對酒駕深惡痛絕，並表示，即便市府已雷厲風行取締酒駕，傷亡數字持續減少，但做得還不夠，他承諾會繼續凝聚大眾的共識，讓反酒駕觀念深入每個人心中，期盼有一天能讓酒駕傷亡人數降至零。

林佳龍在臉書表示，自己也是兩個孩子的爸爸，無法想像也不敢想像失去子女的悲痛，他與這位媽媽同樣對酒駕肇事深惡痛絕。

對於被詢問敢不敢強力執法抓酒駕？林佳龍原想肯定地說「當然敢」，但經再次反省後，他遲疑了一下。他說，因為雖然針對特種行業如KTV、酒店等高風險地區，市府已經雷厲風行取締3年，近年來酒駕傷亡數字明顯下滑，但他覺得做得還是不夠。

林佳龍指出，2015年起，台中市警察局每年取締件數高達1萬4000件；2017年數字已明顯下滑，但仍發生酒駕殺人的悲劇，令人難過。傷亡人數部分，他昨日跟警察局長再次確認，2016年比2015年減少256人（-20.3％），2017年1到10月比2016年同期，再減少了221人（-25.9％）。

他強調，即使傷亡數字持續減少，但對每一位死傷者的家屬而言，傷痛分毫未減。更深知這些執法數字跟作法難以撫平這位媽媽與家人的傷痛，但他承諾一定會繼續打拚，不能像以前只是不斷「宣戰」，還要凝聚大眾的共識一起行動，讓反酒駕觀念深入每個人心中，期盼有一天能讓酒駕傷亡人數降至零。林佳龍文末也表示，希望與這位媽媽約時間長談。

這篇回信也獲得網友正面肯定，紛紛留言為林佳龍加油打氣，更有人提供許多具體建言，包括請林佳龍建議立委提高酒駕罰責，最高可至千萬罰金；推廣以茶代酒風氣；嚴格限制賣場出售啤酒、烈酒的瓶數；規定登記身份證；提高啤酒稅捐與烈酒稅捐；甚至不但重罰酒駕者，提供車輛給酒駕者、賣酒店家、共乘者都應連坐處罰。

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