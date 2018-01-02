跨年夜最值得尊敬的一群人！默默清理9.5公噸垃圾

一名網友記錄下台北市環保局與志工清理跨年夜垃圾的畫面，向這些「無名英雄」致上一萬分的謝意。（圖擷取自爆料公社）

2018-01-02 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜狂歡結束，台北市府前廣場活動現場卻也留下許多垃圾，有一名網友就記錄下環保局清潔隊與志工清理垃圾的畫面，向這些「無名英雄」致上一萬分的謝意。

台北市環保局指出，今年設置「一般垃圾」及「資源回收」大型垃圾桶共計264個，清理跨年一般垃圾量共計9.5公噸，資源回收量則有7.2公噸，動員逾1000名環保志工及近700名清潔人員，另首度投入8部小型掃街車。

一名陳姓網友在臉書社團《爆料公社》PO文表示，他在台北101記錄邁向2018年的一天，卻在2018年後拍到不為人知的一面。他描述一名年輕的志工清理垃圾的畫面，「大人往地上丟的垃圾，卻是由一個小孩志工在走動的人群中，蹲在地上收拾。」他還說，這是一張值得反思的照片，向台灣的清潔隊環保局致上一萬分的謝意。

網友紛紛留言感謝清潔隊和志工的辛勞，「真的辛苦了」、「沒有這些人的付出，怎麼會有這麼乾淨的街道」、「辛苦了，謝謝你們」。也有網友對亂丟垃圾的人批評，「希望每個人都能發揮公德心」、「人人都有做到垃圾不落地的好習慣，就不會這樣了」、「辛苦環保志工團隊了，要幫沒公德心的民眾收拾善後了！」