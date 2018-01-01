擴大限塑上路 購物用塑膠袋要付費

行政院環境保護署擴大限塑政策今正式上路，新增7類管制對象，皆不得免費提供購物用塑膠袋，若民眾有需要須另行購買。1日起開始全面稽查。（記者周彥妤攝）

2018-01-01 13:51

〔記者周彥妤／台北報導〕行政院環境保護署擴大限塑政策今正式上路，新增7類管制對象，包括藥粧店/美粧店/藥局、醫療器材行、家電攝影/資訊/通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店，皆不得免費提供購物用塑膠袋，若民眾有需要須另行購買；此外，北市也隨中央同步新增「兩袋合一」規定，今起北市超商、超市及量販店，提供的購物用塑膠袋，只能是「環保兩用袋」，至於雙北能否共用目前仍待協商。

環保署限制使用購物用塑膠袋對象，過去有公部門、私立學校、百貨公司/購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店及連鎖速食店，合計7類；去年8月15日修正限塑公告，今起新增7類管制對象，包括藥粧店/美粧店/藥局、醫療器材行、家電攝影/資訊/通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店；因此擴大限塑對象現階段達14類，列管者皆不得免費提供購物用塑膠袋，若要提供，須要求消費者付費購買。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，擴大限塑政策上路後，各地方環保局也將同步稽查，違反者第1次將先施以勸導，第2次及其後違反者，依「廢棄物清理法」處1200元以上6000元以下罰鍰。

賴瑩瑩說，過去限塑行業有7類，列管對象計2萬家，每年全國可減少20億個塑膠袋。1日起實施擴大限塑，新增列管7個行業，增加8萬個列管對象，預估每年可減少15億個塑膠袋。

賴瑩瑩說，從付費取得購物袋開始，最終目的是逐步養成民眾自備習慣，由於將塑膠袋視為「商品」販售，公部門未定價錢上限，而由列管者自行訂定，但最低是1元；至於袋子售價是否提高以增加成效，或再增加列管行業別，一切先視現階段實施狀況，再予以規劃未來作法。

台北市環保局副局長盧世昌表示，配合環保署擴大限塑政策上路，目前北市管制對象約有15000家，1日起開始全面稽查。另外，北市即起也同步新增「兩袋合一」規定，北市超商、超市及量販店，不可銷售購物用塑膠袋，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」。

盧世昌說，環保兩用袋尺寸有3公升（小）、6公升（中）及14公升（大），單價分別為1元、2元及5元；對消費者而言，只要付費一次，就可以獲得雙重功能，同時減少使用一個塑膠袋，既經濟又環保。針對雙北是否能「互用」兩用袋，盧說，雙北還在協商，目前「互賣」沒問題，一切取決兩市業者意願。

北市也隨中央同步新增「兩袋合一」規定，今起北市超商、超市及量販店，提供的購物用塑膠袋，只能是「環保兩用袋」。（記者周彥妤攝）