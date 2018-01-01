霾害來襲！南投金龍山迎曙光 健行減碳少污染

南投縣「日月潭金龍山迎曙光」活動，當曙光乍現時，民眾歡聲雷動，紛紛拿出手機、照相機捕捉美景。（記者謝介裕攝）

2018-01-01 08:30

〔記者謝介裕／南投報導〕「新年快樂…」，送走2017「雞年」後，今日月潭國家風景區管理處與魚池公所共同在金龍山舉辦「日月潭金龍山迎曙光」活動，民眾參與踴躍，其中不乏徹夜未眠，清晨7時19分許，大家看到陽光從地平線緩緩升起，也紛紛拿出手機、相機捕捉瞬間的曙光，並開心迎接2018新年、新希望﹗

金龍山係魚池鄉著名賞日出景點，近年儼然已成中部迎新年曙光聖地，此次承辦單位特別進行交通管制，禁止汽機車進入，區分紅線（水社）、藍線（伊達邵）及綠線（魚池）等3條路線，清晨5時許，以專車接駁方式載送民眾，抵達金龍山山腳下後，民眾便須下車，再徒步1.5公里上山，減少車輛廢氣對環境的污染，尤在境外霾害來襲之際，更凸顯減碳、環保的意義。

與會民眾沿著肖楠林徑緩步攀登，體驗自然風貌、享受清晨特有的清新氣息，抵達金龍山曙光廣場後，隨即在「瘋狂脈衝」、「Bruce」等在地樂團，以充滿熱情活力的輕搖滾樂曲中，陪伴民眾等待2018年的第1道曙光，期間，日管處長洪維新、魚池鄉長陳錦倫等人，也分別抽出知名飯店住宿券、下午茶券等獎品，直至上午7時19分許，眾所期待的曙光終於在前方乍現，現場歡聲雷動，為充滿希望的2018年開啟最美好、難忘的序幕！

日管處說，迎接曙光後，民眾還可選擇騎自行車、坐船或纜車等陸海空方式遊賞日月潭各處景點，也可前往水社梅荷園逛小農市集或到文武廟廟前廣場賞蘭花，把日月潭周邊美食、美景、伴手禮通通帶回家。

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