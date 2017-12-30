12/30 各報重點新聞一覽

2017-12-30 06:24

自由時報

大學甄試明年大撞期 剝奪考生權益

為銜接大學入學考招新制，原本在五個星期內進行的申請入學二階段甄試，明年將壓縮在三個星期內完成。國教行動聯盟召集人、台大教授王立昇昨抨擊，全國兩千多個校系，明年預估有四五六個校系，在四月十四日同一天進行甄試，約二、三萬名考生將被剝奪教育選擇權，呼籲各大學及教育部儘快協調解決！

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總統：國造無人機 開始量產

面對中國軍事威脅，總統蔡英文昨日特別選在中科院舉行年終記者會，強調國防自主、捍衛台灣民主的雙重決心。總統並承諾，國防自主不會是空話，未來每一年的國防預算會在合理範圍內穩定成長。

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180億 日本伊藤忠商社要入股101

頂新集團擬出脫台北一○一持股，日前傳出日本伊藤忠商社將與頂新以換股方式入股台北一○一，但未獲當事人證實。不過，伊藤忠昨直接向經濟部投審會遞件申請，以六億美元（約新台幣一八○億元）收購頂新持有的台北一○一股權三十七．二％。

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蘋果日報

蘋果認錯 i6換電池僅890元

蘋果公司遭質疑透過系統更新讓舊手機運作變慢，引發全球果粉不滿，蘋果在美國時間周四罕見主動道歉，並將調降更換iPhone 6與後續機種已過保固期的電池價格，台灣蘋果也宣布換電池價格從2590元降至890元，等同是破天荒的3.4折優惠，明年1月底至12月全球同步進行。消基會批：「完全沒有誠意！」消保處和NCC下周四將要求蘋果說明此案。三星、樂金（LG）、宏達電（hTC）、摩托羅拉則紛紛自清，強調沒有調降舊款手機運作效能。

史上首見 台股萬點封關

牛氣沖天！台北股市昨以上漲75.22點，收10642.86點，2017年完美封關，不僅創台股在萬點之上長達156天的紀錄，更是史上首度萬點以上封關，全年更大漲1389.36點，漲幅15.01％，平均股民荷包增加48.2萬元。

聯合報

婦聯會簽備忘錄 「只能選擇哪條路比較不壞」

遭質疑是國民黨附隨組織的婦聯會，經過五個多月協商，昨天終於與內政部、黨產會簽訂行政契約備忘錄。婦聯會承諾捐出九成、新台幣三百四十三億元，用於長照、榮民醫療、社福、家暴性侵防治。婦聯會旗下的婦聯社福基金會、婦聯聽障基金會、華夏婦女基金會、華興育幼院，未來將有三分之一董事，由政府派官員擔任。婦聯會新主委雷倩坦言，婦聯會受政府立法強迫轉型，只能選擇「哪條路比較不壞」。

台灣公司租的船 偷賣石油給北韓

南韓外交部廿九日表示，南韓海關上個月扣留並搜查了香港籍貨船「方向永嘉」號（Lighthouse Winmore），該貨船疑似違反聯合國安理會制裁北韓的決議案，於十月間在東海國際海域以「船對船交貨」方式秘密移交六百噸精煉石油給北韓。

中國時報

蔡年終談兩岸 相信習不會對台動武

蔡總統昨在年終記者會答外媒時，隔空對大陸領導人習近平喊話說，「相信中國大陸領導當局，應是理性決策者，這時對台動武可能性，應不在他現在決策思考裡面，不會視作現階段的選項。」她說，「不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，是全體台灣人民共同的期待，也是我的使命。」

艾普羅民調：家長擇校標準是就業率 非註冊率

教育部公開大專校院校務資訊，外界都把新生註冊率與退場標準畫等號，但據旺旺中時艾普羅民調發現，57.8％受訪者認為應以就業率做為大學退場標準，應以註冊率作退場標準僅32％；另79.9％家長認為，擇校標準在於就業率，可做職涯保障，只有11.8％會考慮註冊率。